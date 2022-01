“Cineclub” al Cinema Boaro di Ivrea. L’8 febbraio l’inizio della 60esima edizione

Dopo il rinvio dettato dalla prudenza, l’attuale previsione del calo di espansione della pandemia consente oggi di programmare l’inizio delle proiezioni da martedì 8 febbraio, in una situazione che, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione, permette una ragionevole serenità nella partecipazione alle attività sociali e culturali.

La scelta del rinvio di qualche settimana, nonostante le sale cinematografiche siano rimaste sempre aperte, è stata una precauzione per evitare che l’avvio inizialmente previsto di questa edizione straordinaria del Cineclub Ivrea coincidesse, con la fase di “picco dei contagi”. Un principio di precauzione che ha sempre connotato la gestione delle proiezioni del Cineclub e del cinema Boaro in questi ultimi tormentati anni di attività.

Si apre pertanto con le proiezioni di martedì 8 e mercoledì 9 febbraio del bellissimo “Qui rido io” di Mario Martone la 60esima edizione del Cineclub Ivrea, il cui programma resta invariato con lo spostamento in chiusura del film che era stato previsto per l’apertura (Ombre di John Cassavetes) e in nuove date dei primi appuntamenti saltati.

Come di consueto le proiezioni si svolgeranno presso il cinema Boaro di Ivrea in via Palestro 86, nei giorni di martedì con spettacoli alle ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30 e di mercoledì con spettacoli alle ore 15.30 e ore 18.00, salvo orari particolari (determinati dalla lunghezza del film in programma) indicati nelle schede filmografiche in distribuzione al cinema.

Programma 60° CINECLUB IVREA – Anno 2022

8 e 9 febbraio QUI RIDO IO di Mario Martone (Italia, 2021)

di Mario Martone (Italia, 2021) 15 e 16 febbraio I PROFUMI DI MADAME WALBERG di Grégory Magne (Francia, 2019)

di Grégory Magne (Francia, 2019) 22 e 23 febbraio FREAKS OUT di Gabriele Mainetti (Italia/Belgio, 2021)

di Gabriele Mainetti (Italia/Belgio, 2021) 1 e 2 marzo LA SCELTA DI ANNE (L’Événement) di Audrey Diwan (Francia, 2021)

(L’Événement) di Audrey Diwan (Francia, 2021) 8 e 9 marzo LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMORATE di Maysaloun Hamoud (Israele/Francia, 2016)

di Maysaloun Hamoud (Israele/Francia, 2016) 15 e 16 marzo UNA DONNA PROMETTENTE di Emerald Femeal (USA, 2020)

di Emerald Femeal (USA, 2020) 16 marzo, ore 21 evento per 60°: proiezione CORTOMETRAGGI di Piemonte Factory 2021 Fim LabContest Under 30. A cura di Piemonte Movie – Glocal Network

22 e 23 marzo LA VITA CHE VERRÀ (herself) di Phyllida Lloyd (Irlanda/Gran Bretagna, 2020)

(herself) di Phyllida Lloyd (Irlanda/Gran Bretagna, 2020) 29 e 30 marzo AL CENTO PER CENTO (Full Time) di Éric Grave (Francia, 2021)

(Full Time) di Éric Grave (Francia, 2021) 5 e 6 aprile #IOSONOQUI di Éric Lertigan (Francia, 2020)

di Éric Lertigan (Francia, 2020) 12 e 13 aprile 3/19 di Silvio Soldini (Italia/Svizzera, 2021)

di Silvio Soldini (Italia/Svizzera, 2021) 13 aprile, ore 21 evento per 60°: proiezione di MANUALE DI STORIA DEI CINEMA con l’intervento dei registi Stefano D’Antuono e Bruno Ugioli

19 e 20 aprile SCOMPARTIMENTO N. 6 di Juho Kuosmanen (Finl./Estonia/Germ./Russia, 2021)

di Juho Kuosmanen (Finl./Estonia/Germ./Russia, 2021) 26 e 27 aprile IL COLORE DELLA LIBERTÀ di Barry Alexander Brown (USA, 2020)

di Barry Alexander Brown (USA, 2020) 3 e 4 maggio FIGLI DEL SOLE di Majid Majidi (Iran, 2020)

di Majid Majidi (Iran, 2020) 10 e 11 maggio THE FRENCH DISPATCH di Wes Anderson (USA/Francia, 2021)

di Wes Anderson (USA/Francia, 2021) 11 maggio, ore 21 evento per 60°: “ OLIVETTI E IL CINEMA: LA STORIA ” proiezione di filmati industriali e pubblicitari di Massimo Magrì. A cura di CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa in collaborazione con Associazione Archivio Storico Olivetti.

” proiezione di filmati industriali e pubblicitari di Massimo Magrì. A cura di CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa in collaborazione con Associazione Archivio Storico Olivetti. 17 e 18 maggio IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa (Spagna, 2021)

di Fernando León de Aranoa (Spagna, 2021) 24 e 25 maggio CARO EVAN HANSEN di Stephen Chbosky (USA, 2021)

di Stephen Chbosky (USA, 2021) 31 mag. e 1 giu. AMERICA LATINA di Damiano e Fabio D’Innocenzo (Italia/Francia, 2021)

di Damiano e Fabio D’Innocenzo (Italia/Francia, 2021) 7 e 8 giugno ONE SECOND di Zhang Yimou (Cina, 2021)

di Zhang Yimou (Cina, 2021) 14 e 15 giugno LEZIONI DI PERSIANO di Vadim Perelman (Germania/Bielorussia/Russia, 2020)

di Vadim Perelman (Germania/Bielorussia/Russia, 2020) 21 e 22 giugno ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo (Italia, 2021)

di Leonardo Di Costanzo (Italia, 2021) 28 e 29 giugno OMBRE di John Cassavetes (USA,1959 – Primo film dell’edizione n.1 del Cineclub Olivetti).

La quota di iscrizione per questa edizione è di 30,00 euro (di 20,00 euro per i minori di anni 25) e la tessera darà diritto all’ingresso a una qualsiasi delle proiezioni in programma, nei limiti dei posti disponibili nella sala. Sarà possibile sottoscrivere le tessere dalle ore 15 alle ore 19 di martedì 1 e mercoledì 2 febbraio presso il cinema Boaro di Ivrea (via Palestro, 86) e successivamente nei giorni e orari di programmazione del Cineclub Ivrea.

Circolo del Cinema CINECLUB IVREA

ivrea.cineclub@gmail.com

Tel. 351 6906071

Facebook: Cineclub Ivrea