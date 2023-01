Concorso letterario “Premio Nazionale Images” 2023

La Edizioni Pedrini, contestualmente al suo 70mo anno di attività editoriale, avvenuto nel 2021, ha istituito e promuove riproponendolo anche per il 2023, il Concorso letterario premio di scrittura, per romanzi a tema libero, dal titolo “Premio Nazionale Images”.

Il Concorso letterario si pone i seguenti obiettivi:

1 – Stimolare la produzione letteraria, incoraggiando opere ambientate nella Regione Piemonte e nella Regione Valle d’Aosta;

2 – Illustrare e divulgare opere inedite al fine di promuovere il territorio di Piemonte e Valle d’Aosta e con esso nuovi autori;

3 – Favorire la conoscenza e la produzione di nuove opere letterarie.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO “PREMIO NAZIONALE IMAGES”

REGOLAMENTO

Art. 1 – PROMOTORE

Promotore e organizzatore del Concorso letterario “Premio Nazionale Images” è la Edizioni Pedrini. Vengono accettati esclusivamente romanzi ambientati nell’area geografica delle Regioni Piemonte e Regione Valle d’Aosta. E’ possibile nel medesimo romanzo interagire tra le Regioni: con luoghi, persone, vicende, tradizioni, ecc.

E’ prevista una sola categoria, il romanzo, che può essere di: avventura, storico, gotico, per ragazzi, giallo, ambientale, fantasy, ecc., liberamente scelto dell’autore.

Art. 2 – PARTECIPANTI

Il concorso è riservato agli autori, di qualsiasi nazionalità e fascia di età (ad esclusione dei minorenni), che presentino un’opera letteraria inedita, scritta in lingua italiana. Possono partecipare autori esordienti o affermati. I partecipanti possono concorrere con una sola opera. Non sono ammesse opere che siano già state premiate in precedenti concorsi o premi letterari, o siano già state pubblicate, o che non rispettino i termini e le condizioni di presentazione delle opere stabiliti nel presente regolamento. E’ fatto divieto al vincitore della precedente edizione di concorrere al premio.

Art. 3 – QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al concorso è subordinata al versamento di euro 20,00 (venti/00) diritti di segreteria. Il versamento di iscrizione, può avvenire esclusivamente con bonifico bancario. Il testo dell’opera, insieme alla compilazione della scheda, ad un documento di riconoscimento e a copia del bonifico, devono essere spediti esclusivamente con file digitale all’indirizzo mail: HYPERLINK “mailto:edizionipedrini@libero.it”edizionipedrini@libero.it

Qualora il testo dell’opera pervenuta, non sia corredata da iscrizione, documento di riconoscimento e copia di bonifico, la medesima non sarà presa in esame. La modulistica per l’iscrizione è pubblicata al termine di questo regolamento.

Art. 4 – ELABORATI

L’autore può presentare un solo elaborato di sua produzione, rigorosamente inedito e comunque mai pubblicato o divulgato sia in forma cartacea sia sul web, né in/con altri supporti. La lunghezza di ogni elaborato deve avere un minimo di 120.000 battute con spazi inclusi, non viene posto limite di battute e spazi per l’elaborato. Gli elaborati dovranno essere forniti esclusivamente in formato elettronico (.doc/.docx) in corpo dodici. Non sono ammessi allegati o inserimenti fotografici nel testo oggetto dell’opera. Non sono ammessi invii in forma cartacea.

Art. 5 – MODALITA DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno registrarsi al concorso compilando la scheda iscrizione, presente nella sezione del sito www.edizionipedrini.com scaricandola dal formato realizzato in pdf e compilando la modulistica in ogni sua parte, inserendo i dati anagrafici richiesti ed allegando copia di documento di riconoscimento.

E’ prevista una spesa di diritti segreteria per l’iscrizione al Concorso di euro 20,00 (venti/00). L’importo dovrà essere versato tramite bonifico sul c/c IT 63 U 03268 31650 052729396510 intestato a Edizioni Pedrini e sua copia dovrà essere inviata insieme al documento di riconoscimento, all’iscrizione, ed al testo dell’opera, via e-mail a edizionipedrini@libero.it

L’opera non sarà presa in esame, se non dopo la verifica dell’avvenuto versamento su c/c dei diritti di segreteria. Ad esclusione della quota diritti di segreteria, al vincitore del Premio ed a tutti i partecipanti non sarà richiesto alcun pagamento, in alcuna forma, né sarà richiesto l’obbligo di acquisto copie, né verranno richiesti pagamenti per eventuali: presentazioni, promozioni, ecc. All’atto dell’iscrizione ciascun partecipante potrà inserire una sintesi dell’argomento che intende trattare in ogni elaborato di massimo 20 righe.

Art. 6 – LUOGO PREMIAZIONE

L’iscrizione (nei termini indicati dal regolamento) al Concorso può avvenire dal 9 febbriao 2023. La premiazione avrà luogo domenica 24 settembre 2023, presso la Chiesa di San Gaudenzio a Ivrea (TO) nota sede di importanti eventi culturali. Nel caso di impedimenti organizzativi, o di variazione del luogo di premiazione, ne sarà dato tempestivo avviso sul sito www.edizionipedrini.com.

L’organizzazione renderà noti i risultati del premio entro domenica 17 settembre 2023 pubblicandoli sul sito ufficiale di Edizioni Pedrini.

È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi, di leggere la classifica, e di controllo di tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il premio e la premiazione, attraverso una periodica consultazione del sito.

Per il ritiro dei premi è obbligatoria la presenza dei premiati, che ne saranno debitamente informati con e-mail ufficiale. Nel caso di assenza giustificata i riconoscimenti verranno consegnati esclusivamente con delega firmata dall’autore.

Art. 7 – SCADENZA E ACCETTAZIONE ISCRIZIONI

I testi e la documentazione richiesta, devono essere inviati entro e non oltre domenica 30 luglio 2023 alla mail HYPERLINK “mailto:edizionipedrini@libero.it”edizionipedrini@libero.it I testi inviati successivamente non verranno presi in considerazione ai fini del Concorso. Farà fede per l’invio la data del bonifico effettuata per i diritti di segreteria.

Art. 8 -VALUTAZIONE

Le opere giudicate idonee, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti, verranno sottoposte al giudizio insindacabile della Edizioni Pedrini, che ne definirà l’assegnazione. Le schede di valutazione rimarranno assolutamente riservate.

Art. 9 – PREMIAZIONE

L’opera classificatasi prima, si aggiudicherà il Concorso letterario “Premio Nazionale Images 2023” e sarà oggetto di premiazione pubblica. Il testo vincitore, verrà stampato nel formato cm. 14,8×21 con copertina a colori, interno in bianco/nero e rilegato in brossura. La Edizioni Pedrini provvederà a proprie spese: alla impaginazione, la stampa, la scelta della carta, il numero delle copie stampate, la promozione, e se lo ritiene potrà inserire liberamente fotografie attinenti il testo, così come potrà insindacabilmente decidere il titolo dell’opera. Al vincitore del premio verranno consegnate gratuitamente n. 5 copie del volume e targa di partecipazione; non c’è alcun vincolo di acquisto di copie del libro da parte del vincitore del premio. Il premio del secondo classificato prevede la consegna di una targa quale attestato di partecipazione e l’opportunità di stampare il proprio libro con le nostre edizioni, ma solo se lo ritiene, con uno sconto del 50% sul prezzo di mercato, nel formato 14,8 x 21 cm. in b/n e copertina a colori. Il premio del terzo classificato, prevede la consegna di una targa quale attestato di partecipazione e l’opportunità di stampare il proprio libro, con le nostre edizioni, ma solo se lo ritiene, usufruendo di uno sconto del 30% sul prezzo di mercato, nel formato 14,8 x 21 cm. in b/n e copertina a colori.

Non sono previsti ulteriori riconoscimenti ai primi tre classificati, così come non è previsto alcun premio per gli iscritti al Concorso classificatisi dopo la terza posizione.

La Edizioni Pedrini si riserva la possibilità di segnalare eventuali opere definite meritevoli, e per le quali è previsto di introdurre a suo insindacabile parere, menzioni particolari.

La Edizioni Pedrini, contestualmente all’evento, si riserva inoltre il diritto di assegnare riconoscimenti speciali in campo: culturale, artistico, ambientale, letterario, sportivo ecc.; a persone che si sono distinte per la loro eccellenza, nella loro vita pubblica o privata, o per merito professionale, in Italia o all’estero. Il vincitore del Concorso Images si impegna a presentare pubblicamente il libro in almeno due eventi pubblici, da concordare con la Edizioni Pedrini, per il quali non saranno riconosciuti rimborsi spese, di viaggio o altri costi.

Art. 9 – DIRITTI DI AUTORE

L’autore classificatosi primo, cede il diritto d’autore e di pubblicazione, compresa la scelta del titolo, la scelta del tipo di caratteri, della carta interna, della copertina, al promotore del Concorso Letterario: “Premio Nazionale Images 2023” senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Gli autori classificatisi al secondo e terzo posto che intendono stampare i propri libri usufruendo degli sconti al punto 8, rimangono unici titolari dei propri diritti di autore.

Art. 10 – ALTRE NORME

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva e la compilazione della “Scheda iscrizione/registrazione Concorso Letterario” qui sotto pubblicata. La mancata osservanza anche di una sola delle condizioni previste per la validità dell’iscrizione, determina l’esclusione dal Concorso letterario “Premio Nazionale Images”.

INFORMAZIONI

www.edizionipedrini.com

E-mail: edizionipedrini@libero.it

Tel. 3939988875