Le Sinfonie di Bizet e Beethoven chiudono la stagione OSGP di Ivrea

Nono e ultimo concerto, mercoledì 17 maggio 2023, ore 21, Auditorium Mozart di Ivrea, della XXIX stagione musicale dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte.

Rispetto al programma generale, annunciato ad ottobre 2022, il concerto cambia data per esigenze artistiche: non più il 24 bensì il 17 maggio. Per la produzione conclusiva torna sul podio Mario R. Cappellin, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte in un programma dedicato a musiche sinfoniche di Bizet e Beethoven.

Programma

Georges Bizet (1838 – 1875) – Sinfonia in do maggioreAllegro vivo – Andante. Adagio – Allegro vivace – Finale. Allegro vivace

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) – Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92Poco sostenuto – Vivace – Allegretto – Presto – Allegro con brio

BIGLIETTI SINGOLI

Posto unico numerato: euro 18. I biglietti singoli sono posti in vendita dal lunedì precedente lo spettacolo. Gli eventuali biglietti ancora disponibili saranno in vendita lo stesso giorno del concerto direttamente presso il botteghino dell’Auditorium Mozart, a partire dalle ore 20,30.

Auditorium Mozart: Corso Massimo d’Azeglio, 69 – Ivrea (TO)

ORARIO DI SEGRETERIA

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte corso Massimo d’Azeglio 69, Ivrea (TO), 0125.425123 – segreteria@orchestragiovanile.it (La segreteria è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14,30 alle 18,30).