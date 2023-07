Sabato 15 luglio Sotterraneo incontra Massimo Polidoro in “Talk Show”

Sabato 15 luglio h 21.30 il Talk Show di Sotterraneo da Firenze incontra l’ospite d’eccezione: Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e blogger.

Un format ormai consolidato quello del talk per la giovane e riconosciuta compagnia toscana, che ci riporta alla dimensione televisiva e a un dibattito che assume toni rigorosi ma anche ironici, un po’ talk ragionato e un po’ show divertito, in un’ora di palestra culturale aperta al pubblico. Un modo per Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, in scena insieme a Massimo Polidoro, per incontrare personalità diverse, pensatori e intellettuali capaci di arricchire il loro punto di vista sul presente, per entrare in contatto con chi li ha fatti “innamorare” e per farsi qualche domanda “sulle possibili compatibilità, sui nemici comuni, sul senso del loro e del nostro lavoro al tempo della rivoluzione digitale nel mezzo di una pandemia mondiale durante una crisi climatica senza precedenti…”.

Sarà oggetto del dibattito anche l’ultima pubblicazione di Massimo Polidoro La Scienza dell’incredibile Ed. Feltrinelli 2023, ovvero come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai, per smascherare i misteri e indagare gli inganni al servizio della scienza. A fine spettacolo dibattito aperto al pubblico, evento organizzato in collaborazione con Davide Gamba e la Mondadori Bookstore di Ivrea, con testo disponibile per l’acquisto e firmacopie con l’autore a fine serata.