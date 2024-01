Sabato 3 febbraio al Teatro Bertagnolio lo spettacolo “Circo Kafka”

Appuntamento di inizio febbraio per Morenica_NET prima di lasciare spazio all’atteso carnevale di Ivrea. Nella serata di sabato 3 febbraio alle ore 21 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano va in scena lo spettacolo Circo Kafka, con Roberto Abbiati e le musiche eseguite dal vivo da Johannes Schlosser, con la regia di Claudio Morganti.

Lo spettacolo è liberamente ispirato a Il Processo di Franz Kafka, romanzo pubblicato postumo per la prima volta nel 1925, che racconta la storia di Josef K., arrestato e perseguito dalle autorità senza che gli fosse mai chiarita la natura del suo crimine. Qui la vicenda viene riproposta trasformando lo spazio scenico in un surrogato di circo, dove tutto diventa marionetta, burattino, in mano ad una giustizia ineluttabile che funziona meccanicamente e con logiche insondabili.

“Circo Kafka” foto di Lucia Baldini – Roberto Abbiati

Roberto Abbiati interpreta con espressività e sapienza teatrale tutti i personaggi coinvolti nel dramma di K, il polizziotto cinico e sospettoso, il procuratore e il giudice del tribunale, il boia che suona musica malinconica, e lo stesso protagonista Josef, oppresso e spaventato dall’inspiegabile vicenda. La macchina scenica è raffinata e artigianale, gli oggetti si trasformano e vengono utilizzati per ricostruire le diverse scene e ambientazioni, e la musica accompagna raccontando gli stati d’animo dei personaggi in un piano sonoro originale che aiuta a costruire la storia attraverso un linguaggio non verbale.

Circo Kafka della compagnia Abbiati Schlosser è una produzione del Teatro Metastasio di Prato e TPE Teatro Piemonte Europa in collaborazione con Armunia residenze artistiche.

Spettacolo in abbonamento, con biglietto intero a 12 € e ridotto a 9 € per gli under 18, studenti universitari, e tesserati Legambiente. Ingresso consentito con carta docente, prevendite presso La Galleria del Libro di via Palestro a Ivrea e prenotazioni sempre consigliate ai numeri di telefono 338.7625380 – 347.9731968, scrivendo a HYPERLINK “mailto:morenicafestival@gmail.com”morenicafestival@gmail.com, oppure vendita diretta in teatro a partire dalle ore 20,30.